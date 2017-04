Endine kaitseminister ja pikaaegne riigikogu liige Jürgen Ligi avas Facebookis pronkssõduri teisaldamise tagamaid.

Postituses sõnab Ligi: "Kaitseministrina olin ma pronkssõduri ära viimise eest vastutav kuni 5. aprillini 2007. Siseminister oli Keskist ja teda ei saanud panna, Rahvaliit oli viimise vastu, nii et poliitiliselt oli tegu valitsuse vähemuse akrobaatikaga. Selle seose tõttu on mul seda vastikum 10 aastat hiljem lugeda, kuidas asjast tehakse uuesti erakondlikku asja ja sisendatakse venelastele, et neilt võeti eneseusk (ehkki tolle kõrgtase oli 2008.aastal tipptööhõive ja -palgatõusu ajal).

Kriitikud naudivad olukorda, et loo arengut katab riigisaladus, et seda „väärikust“ on teadlikult manipuleeritud ja et keegi pole mõõtnud, kuidas eestlaste ja Eesti riigi eneseväärikusele mõjus aastaid otse Kremlist ja Vene saatkonnast eskaleeritud pingete kruvi alandavalt keset pealinna.

Valitsuses saime neist kruvimistest pikalt ülevaateid ja otsustajate jaoks oli selge, millises ülepiiri kontekstis Tõnismäe nõukogulikud rongkäigud ja riitused paiknesid. Muusika ja vodkaga karnevalile veeti klasside kaupa koolilapsi. Mängus olid pioneerirätid, punaarmee mundrid ja muud rekvisiidid. Puhas mõjutustegevus ja lõhestamine, sealhulgas vene valija mobiliseerimine riigikogu valimisteks, tänapäeval öeldaks, et hübriidsõja esimene etapp. Kusjuures nii rohelised kui erariides mehikesed olid kohal, saadetud ka massirahutuste spetsidest ohvitserid.

Liisk langes lõplikult ilmselt 9. mail 2006, kui Eesti politsei viis minema Eesti lipu, et teha ruumi Nõukogude omadele. Kas saanuks teha teisiti, mõtestada pronkssõdur ümber, nagu soovisid siis sotsid? Nalja teete. Aga mõni neist nõudis aprillisündmuste ajal koos Savisaare ja Vene duumadelegatsiooniga valitsuse tagasi astumist, mõni vorbib venelastele alaväärsust sisendavaid küsitlusi edasi.

Püüdsime teha asja maksimaalselt delikaatselt. Korraldasime väljakaevamised, võtsime vastu sõjahaudade seaduse, rääkisime venelastega läbi patriarh Aleksiuse kaudu. Eraldasime sõjaväe surnuaial platsi, kuhu kuju viia. Lasime ka valimised mööda, et sellest ei kerkiks peateemat ega poliitilist süüd. Aga meile irvitati näkku ja valmistuti lööminguks edasi. Me ei teadnud täpselt, mis juhtuma hakkab, aga pidime valmistuma. Muuhulgas teadsime oodata küberrünnakut, kuigi arvasime selle tulevat valimiste vastu. Ka selleks valmistusime juba 2006. aastal."