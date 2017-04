EuroNews, Reuters ja BBC kirjutavad, et Türgis vahistati täna seoses eelmise aasta ebaõnnestunud riigipöördekatsega üle 1000 inimese. See toimus vaid päev pärast seda, kui Euroopa Nõukogu oma demokraatiamonitooringu taasavamisega Ankara pahameele osaks sai.

Türgi siseminister Süleyman Soylu väidab, et vahistatud on 1009 politseijõududesse infiltreerunud riigivastast isikut. Riigipöördekatse järel vahistati Türgi andmetel 47 000 inimest, sealhulgas 10 700 politseinikku ja 7400 sõjaväelast. Tuhanded inimesed on töötuks jäänud ja mitmed opositsioonimeelsed väljaanded kinni pandud.

Vahistatuid kahtlustatakse seostes riigist välja saadetud islamivaimuliku Fethullah Güleniga. Gülen on Türgi võimude süüdistuste kohaselt ka eelmise aasta riigipöördekatse niiditõmbaja.

Teisipäeval toimunud Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) istungil võeti vastu otsus avada Türgis uuesti monitooring, et uurida inimõiguste ja pressivabaduse olukorda. Nõukogu raportis kutsutakse Ankarat üles vabastama vahistatud parlamendiliikmeid ja ajakirjanikke. ENPA istungil esitlesid Türgi raportit Marianne Mikko ja Ingebjørg Godskese.

Intervjuus Reutersile süüdistas president Erdogan ENPA-t "täiesti poliitilise" otsuse tegemisel ja Euroopa Liitu "Türgi ees uste sulgemises". "Euroopas on asjad väga tõsiseks läinud, kui räägime islamofoobia levikust," ütles Erdogan. Ta näitas ajakirjanikule fotosid, millel olid väidetavalt kurdi separatistide poolt hävitatud hooned. Ka tuletas Erdogan meelde Türgis viibivaid Süüria sõjapõgenikke ja tema riigi rolli nende takistamisel Euroopasse edasi liikumast. Ta käis välja mõtte, et ka Türgis võiks võimaliku Euroopa Liiduga ühinemise teemal teha sarnase referendumi nagu oli brittide Brexit. "Kui nemad [Euroliit] siiralt ei käitu, siis peaksime leidma mingi viisi asjast välja astuda. Miks me peaksime enam ootama?" küsib Erdogan.