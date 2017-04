Pole just palju neid inimesi, kes ei armastaks teksapükse kanda. Mis aga arvata sellistest "teksapükstest", mis on läbipaistvad?

Briti moebränd Topshop on tuntud oma küllaltki omapäraste disainide poolest. Nüüd on aga nad välja tulnud teksadega, mis on paljudes tekitanud küsimuse, et mida moekett ometi mõtles.

Tegemist on nimelt plastikust läbipaistvate teksapükstega. Kusjuures Topshop ise tunnistab, et ega tegelikult ei olegi need püksid mõeldud igapäevaseks kandmiseks, vaid pigem tasuks need jalga tõmmata mõnele festivalile või kostüümipeole minnes.

Sirge säärega MOTO nime kandvate teksade eest tuleb välja käia 76 eurot ja olgu öeldud, et tegemist on nende veebipoes ühe vägagi hästi müüva tootega. Väärib märkimist ka, et väidetavalt on tegemist vägagi salendavate pükstega, mida peaks kandma koos bikiinidega.