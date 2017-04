"See kodu on eelkõige sobiv neile, kes otsivad rahu, vaikust, privaatsust ja enda ruumi. Maja taga on korralik mets, kus saab käia marjul ja seenel ning kohata hea õnne korral isegi metsloomi,“ kirjeldab Viimsis asuva Teigari tee 26 olulist plussi ALG Liisingu müügijuht Hirvo Lukas.

Teigari tee 26 krundil paikneb paarismaja, mis on ideaalne kahele perele. Mõlema elamu suuruseks on 151,3 ruutmeetrit ning terve krundi pindala on 2931 ruutmeetrit. Suurema osa krundist moodustab mets, mistõttu ei ole muret ka sellega, et liigselt on vaja muru niitmisele aega kulutada.

Kuigi Lukas leiab, et taoline kodu on parim iseseisvuse saavutanud peredele, siis pole ära unustatud ka lapsi – maja juures on aiaga ümbritsetud laste mänguväljak.

Teigari tee 26:

- korteris on neli tuba, kolm WC-d, saun

- tsentraalne vesi ja kanalisatsioon

- elektrivarustus, liitumised tehtud

- küte: õhk-vesi tüüpi soojuspump

- põrandaküte

- asfaltteed, tänavavalgustus

- bussipeatus 500 meetri kaugusel

- laste mänguväljak

- naabrivalve piirkond

- supelrand on jalutuskäigu kaugusel

- võimalus otse kodulävelt minna jalutama, jooksma või suusatama

- paadisadamad, lähim asub 3 kilomeetri kaugusel

Pakub huvi? Rohkem informatsiooni leiad SIIT või helistades 50 89 234 (Hirvo Lukas).