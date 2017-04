Publiku andmetel on Gretet juba mõni aeg tagasi nähtud ringi möllamas uue kallima seltsis, Elu24 toimetusse laekusid aga salajased kaadrid Gretest ja ühest salapärasest mehest. Ühel pildil on Gretet näha kaamerasse vaatamas, teisel aga salapärast meest musitamas.

Kahtlused, et Grete ja tema politseinikust elukaaslase Pirko teed on lahku läinud, kerkisid õhku möödunud nädalavahetusel, kui teravsilmad lappasid Eesti Instagrami kuninganna Grete Kleini sotsiaalmeedia kontot ning avastasid, et sealt on kadunud kõik ühised pildid Pirkoga. Mõni aeg tagasi oli ta elukaaslasega koos postitanud kauneid puhkusepilte.

Mõned päevad tagasi kirjutasid meediaväljaanded, et seriaalikaunitar Grete Klein on ilmselt lahku läinud oma politseinikust elukaaslasest. Avalikkuse ette jõudsid ka fotod, kus Grete on uue mehe embuses. Õhtulehe andmetel on tegu produtsent Ergo Kullaga.

Õhtulehe toimetusse on tulnud info, et tegu on Eesti ühe andekaima mehe, produtsent Ergo Kullaga. Ja tõesti, pilte lähemalt silmitsedes võib mehes Ergo ära tunda küll. Kui Ergo ja Grete teineteist tõesti leidnud on, võib arvata, et see juhtus tööpostil. Näitleb Grete ju ühes Eesti populaarseimas komöödiasarjas „ Padjaklubi “, mille produtsent Kuld on. Vaata pilte SIIT ja otsusta ise.

Grete ei soovi teemal pikemalt peatuda ning jätab kasutamata võimaluse asjasse valgust heita. Ergo Kuld jääb Õhtulehe toimetusele aga tabamatuks.

Grete ja politseinik Pirko suhe tuli avalikuks aastal 2014. „Ta on hästi rahulik inimene, minu vastand selle koha pealt. Mulle pole kunagi meeldinud kontrolliv suhe. Et ma pean teadma täpselt, kus teine käib ja vastupidi, ja me peame alati minema kõikjale koos – pluss armukadedus... Mulle meeldib, kui teine inimene saab aru, et ta ei tohi ega saa kedagi omastada ega orjastada! Ma olen leidnud selle inimese ja nii palju, kui meil on koosolemise aega, me üritame seda nautida. Tavaliselt lebame diivanil, vaatame mõnda filmi või käime jalutamas, jooksmas,“ on Grete Kroonikas Pirkot kirjeldanud.

Siis kolis Pirko Grete kesklinna lähedal asuvasse korterisse sisse, kuid aastal 2015 kinnitas Grete õhtulehele, et nad sisustavad kallimaga uut elamist. „Soetasime koos elukaaslasega uue ja suurema elamise meie lemmikkohta Nõmmele. Praegu ongi pooleli kodu oma käe ja maitse järgi kujundamine ja sisustamine,“ rääkis Grete toona. Enne oli Gretel väiksem korter, kuid naine kinnitas kaks aastat tagasi, et suuremasse koju ja rahulikku rohelisse piirkonda kolimine ei tähenda seda, et pere suurenema hakkaks. „Pisiperet ei plaani hetkel kindlasti. Kuna Nõmme on olnud minu sünnikoht ja kodu väga pikalt, siis hing tahtis siia tagasi. Elukaaslasele ka see koht väga meeldib. Hea, rahulik ja kodune paik,“ põhjendas Grete Nõmmele naasmist.