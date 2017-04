Venemaa väljaanne Regnum lajatab aga otsesemalt: "Eesti vihkamise lehtris". Regnum on iseseisev veebiväljaanne, mis paneb rõhku Vene fašismivastastele sõnumitele. Uurides selgub, et Regnumi kohta liiguvad kõlakad, et toimetuse töötajad tervitavad üksteist hommikuti venekeelse loosungiga "СФО", mis tähendab "Surm fašistidest okupantidele!".

Pronksiöö teema pakub huvi veebilehele Sputnik, mis on ka arusaadav, sest väljaanne on suunatud siinsetele elanikele. Sealt leiab loo sellest, kuidas Eesti piirilt ei lubatud üle ei Georgi lindikesi ega Vene maiustusi ning intervjuu Öisest Vahtkonnast tuntud Dmitri Linteriga. Viimase toon on intervjueeritava suhtes kriitikavaba.

Seda arvesse võttes ei tule üllatusena, et Regnum on toimunu suhtes emotsionaalselt negatiivne. Kõige huvitavam koht artiklis on väide, et Pronksiöö järel toidu import Eesti riiki praktiliselt puudus. Kas see on tahtlik lugeja suunamine või teadmatus Eesti oma toidutööstusest ja muust välisimpordist, kuid näljahäda Eestit Pronksiöö sündmuste järel teatavasti ei tabanud. Artikkel lõpeb peadvangutava tõdemusega, et Eesti keeras pronkssõduri eemaldamisega vussi suhted nii Venemaa kui Lääne liitlastega.