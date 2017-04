Õhtuleht: Milline oli pronksiöö peamine õppetund, hinnates tänaselt positsioonilt?

Enn Eesmaa, Keskerakonna juhatuse liige: Tegemist oli väga kahetsusväärse ja kurva sündmusega taasiseseisvunud Eesti ajaloos. Meie soov on, et see sündmus ei jääks mingil moel defineerima Eestit, siin elavaid inimesi ja erinevate rahvuste omavahelist suhtlust ja läbisaamist.

Mida aga sellest kõigest kaasa võtta on see, et ühiskonna sidusus ning dialoog ei ole vaid ilusad sõnad ja mõtted, vaid reaalne vajadus. Konfliktist ei võitnud ega võida mitte keegi, kaotajaks jäävad paraku kõik. Seetõttu tuleb iga päev ühiste väärtuste ja eesmärkide nimel tööd teha ja seda kõik koos. See on praeguse valitsuse eesmärk ja loodetavasti ka tulevaste.“