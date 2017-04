"Töötasin sel ajal kollektiivis, kus pooled osakonnast olid vene rahvusest. Enamus meist olid noored – kuni 25aastased. Pea kõik rääkisid omavahel alati eesti keelt ja rahvusprobleeme meil seni väga ei olnud. Mäletan, et sündmuste alguses oli juba rohkem jutustamist ja arutamist kohvinurgas, tekkisid rahvustest sõltuvalt erinevad arvamused. Järgmisel hommikul, kui oli teada, et sõdur teisaldati, olid kõik vene rahvusest töötajad meil kui leinaseisakul. Kõik olid kohvinurgas tasa ja pead norus, justkui oleksid lähedase inimese matustel. Hetkeline melu saabus võibolla ainult siis, kui saabus kohvinurka keegi, kes polnud öistest sündmustest kuulnud. Järgnesid sosinal rääkimised ja erinevad grimassid: üllatuslik, vihane ja seejärel pettumus.

Korraga otsustas limusiinijuht, et põneks ja huvitav oleks limusiiniga läbi sõita ka rüüstamisjärgsest Tallinna kesklinnast. Mäletan väga hästi, et sõitsime Viru ringi poolt mööda Pärnu maanteed Vabaduse väljaku poole. Vasakul pool marssisid räuskavad venelased suurte Vene lippudega. Venelastest töökaaslased tervitasid neid läbi limusiiniakna šampusepokaalidega.

Minus tekitas see meeletu imestuse ja viha. Korraga oli näha paremalt pool vastu tulevat suur hulk politseinikke. Järgmisel hetkel võttis vasakul tee poolel olev venelaste mass kisa ülesse ja tormijooksuga joosti üle tee politsei poole. Oli näha, et kohe kohe jääb meie limusiin kahe massi vahele sündmuste keskpunkti. Sel hetkel otsustas limusiinijuht kõige targema otsuse teha ja surus gaasipedaali põhja. Oli muidugi õnn ka see, et keegi alla ei jäänud. Taha vaadates oli näha, kuidas kaks osapoolt said täpselt meie endisel asukohal kokku ja tekkis vastaseis ning venelased ründasid kividega.

Limusiinis tekkis vaikus ja hetkega olid kõik tõsised. Paljudel jõudis alles siis kohale, et kaugele on see kõik läinud ja vähe jäi sel hetkel puudu, et oleksime seal samas mässu keskel, segipekstud limusiinist välja ronimas.

Hiljem õhtul oli meil istumine kesklinnast väljas, väikses baaris. Pärast mõningast alkoholi läksid kõigil keelepaelad valla, kõigil olid omad arvamused.