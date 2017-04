Praegu 10 aastat hiljem oleme me kordades targemad ja mõistame kui lihtne on noori inimesi massipsühoosi käigus mõjutada. Kurb, aga kahjuks tõde, et noored ise olid enda vandaalitsemise üle äärmiselt uhked. Meenub peaminister Andrus Ansipi sisutühi lubadus ja üldine maskide langemine ning Tallinna meeri positsioneerimine märatsejate kaitsjana. Masendav on aga paraku see reaalsus - selle asja nimi on koostööleping Ühtse Venemaaga.

Kuidas sa käitusid, kaitsesid baari vara ja armastatud laulikut Vello Orumetsa, teisi külalisi?

Signaalid, mis minuni jõudsid, andsid kinnitust, et umbes kümnekonna minuti pärast sattub Woodstock rünnaku objektiks. Oli ju sama aasta 24. märtsil toimunud nn soojendus kui rünnati Woodstockki pärast Eesti-Venemaa jalgpalli EURO 2008 valikmängu. Jah, asusime ettevalmistusi tegema, et kaitsta baari, evakueerisime afektiseisundisse langenud inimesi Woodstocki keldrikorrusele, panime tänavale valvepostid ja asusime rajama barrikaade. Jah, pärast teist rünnakulaviini olime sunnitud taanduma Woodstocki ja enne kui esimene korrus lõplikult leekidesse lahvatas, sai nurgalauast evakueeritud šokiseisundis Vello Orumets, kes tasasel häälel pobises.

Armastatud laulja Vello Orumets päästeti märatsejate käest. (ARNO SAAR )

Eks neist sündmustest ole mitmeid artikkleid kirjutatud ning raamatuid. Huvilistel soovitaksin lugeda Aivar Kivisivi "Kolmas vabadussõda". Kuidagi kentsakas on ise kirjeldada enda tegemisi ja toimetamisi. Küll aga on mul hea meel, et suutsime ilma inimohvriteta vastu pidada.

Kas oleksid ka nüüd valmis astuma enda ja kaaskodanike vara kaitsele?

Ma valetaksin kui vastaksin kinnisilmi - iga hinnaga valmis. Tänaseks olen ma aru saanud, et sellistel puhkudel on sinu vastaseks korraliku ettevalmistusega ja heas füüsilises vormis võitlejad (ei pea silmas kaasa tilpnevad noorte massi, vaid seda, mida enda silmaga kogesin). Minul aga vastav ettevalmistus paraku puudub. Seega kui kriitiline mass kodanike on koos, kelle peale võid loota, siis olen valmis sellise otsuse vastu võtma. Mõttetult vast enda elu ei ohverdaks. Ma siiralt loodan, et meie korrakaitseorganid teevad piisavalt head tööd ja suudavad ennetada selliseid olukordi.

Mida peaks tegema inimesed (ja ka riik), et sellised asjad ei korduks?

Esmalt võiksid inimesed olla ühtses inforuumis ja jagada sarnaseid väärtusi. Eesti võiks ükskord lõpetada impeeriumimeelsete telekanalite retransleerimise Eesti territooriumil nagu seda on teinud juba mitmed meie naaberriigid. Riik peab resoluutsemalt kehtestama ennast inimeste suhtes, kelle üleskutseid ja tegevust võib tõlgendada kui põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevust.