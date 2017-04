"Te peate lukke avama ja võtmeid leidma ning selle kõige eesmärk on toast välja pääseda,“ selgitab meile Exit Roomi töötaja. Kõlab võrdlemisi lihtsalt, aga mis meid siis ikkagi ees ootab?

Exit Roomist võib leida terve rea põgenemistube, mis pakuvad seiklushuvilistele mänguritele adrenaliini ja põnevust. Mängu käigus tuleb lahendada erinevaid mõistatusi, et leida ühe tunni jooksul väljapääs selleks otstarbeks kujundatud ruumidest.

Mina olen Exit Roomis esimest korda ning pean tunnistama, ei oska üleliia entusiastlik olla. Puhtalt sellepärast, et ma ju ei tea, mis mind täpselt ees ootab. Seega kuulan väga täpselt, mis juhtnööre mulle antakse.

"Kõige tähtsam on see, et teil on tubadest välja pääsemiseks vaja kasutada loogilist ja kriitilist mõtlemist. Jõudu ei tohi kasutada,“ ütleb meie juhendaja. Samuti lisab ta, et väga olulisel kohal on tiimitöö, sest see aitab jõuda õigete vastusteni. Arvestades seda, et tänasteks mängukaaslasteks ongi minu kolleegid, siis võib ju eeldada, et see on lausa hea töine harjutus.

Meile ulatatakse raadiosaatjad ja palutakse järgneda. Raadiosaatjad selleks, et probleemide tekkides saaks teada anda või siis ummikusse joostes abi paluda.

Seisame koridoris, mis tekitab kergelt kõhedust – seintel on terve hulk pilte hullusärgis ja karjuvatest inimestest. Koridori lõpus seisab päevinäinud ratastool, millel vedeleb sassis juustega pisike nukk. Ma pean ütlema, et see meenutab natuke õudusfilmi. Ma ei tahaks selles koridoris üksinda olla – eriti veel siis, kui kõlaritest kostavad vägagi hirmutavad oiged. Jah, kogu atmosfäär viib õigesse, sellisesse salapärasesse, meeleolusse.

Meie seltskond jaotatakse kolme erinevasse tuppa.

HULL DOKTOR

Asustuse maailmakuulus professor on kadunud. Teie olete komisjon, kes on kohale kutsutud, et selgitada välja, kes on selle kadumise taga. Vahetult enne kadumist edastas professor teadaande, et keegi Asutuse patsientidest ei olegi tegelikult nii haige kui paistab, vaid on tõenäoliselt simulant. Igaks juhuks jõudis ta peita oma ametiruumidesse vihjed simulandi kohta, juhuks kui professoriga peaks midagi juhtuma.

PROTSEDUURID

Tere tulemast Asutusse. Minu nimi on Dr Insane ja mul jäi just üks operatsioon pooleli. Kuna ma pean erandkorras tunniks ajaks ära minema, siis teie ülesandeks on päästa inimene. Teil on aega täpselt tund, kauem ta vastu ei pea.

PEHME TUBA

Sa ei saa enam aru mis on reaalsus. Oled ohtlik ühiskonnale ja iseendale. Meil on olemas meetod selle ravimiseks. Paigutame Sind tuppa, mis on mõeldud rahunemiseks ja elu üle järele mõtlemiseks. Kui sellest toast pääsed, siis oled paranenud.

Minule ja kolmele kaaslasele veel tõmmatakse must kott pähe ning palutakse ukse taha istuma jääda. Ühehaaval viiakse meid Pehmesse tuppa ja sätitakse seina äärde seisma.

"Saate siin seista ja elu üle järele mõelda,“ teatab meid sinna viinud töötaja ja lahkub.

"See on hea mõte ka igapäevaelus. Kui midagi valesti läheb, siis võib seista seina äärde ja elu üle järele mõelda,“ muigab üks kolleegidest.

Meil lubatakse kotid peast võtta ja tuleb hakata ülesandeid lahendama. Ma ei saa hakata sealseid ülesandeid kirjeldama, kuid võin kinnitada – loogikat ja taiplikkust on vaja. See omakorda tõmbab adrenaliini üles.

Meie seltskonnas on üks, kes käinud varasemaltki mitmes põgenemistoas ning teab rääkida –meie ruum, Pehme tuba, on just selline, kus on võrreldes teistega vähem liikumist, kuid seejuures rohkem loogika kasutamist.

Kell tikub halastamatu kiirusega ja peagi ilmub meie selja taha töötaja. Oleme niivõrd ametis lahenduste otsimisega, et vähemalt mina ehmatan, kui keegi meie selja taga rääkima hakkab. Selgub, et tund on möödunud ning aeg on täis. Oleme lahenduse leidmisele ülilähedal, kuid seekord siiski ebaõnnestume. Aga pole hullu – enamike jaoks meie seltskonnast on see ju esimene kord põgenemistoas!

Selgub, et Hullu Doktori juures olnud tegelased on ainsana suutnud ülesanded lahendada.

"Tegelikult oli nii hirmus ja äge ka! Iga kord, kui mingi uus uks avanes, siis kiljatasime,“ muljetab üks Hullu Doktori toas olnud kolleegidest.

Oleme kõik ühel meelel, et see ei jää meie viimaseks käiguks Exit Roomi. Avastamisrõõmu ja põnevust jätkub ka järgmisteks kordadeks.