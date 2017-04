Kui uurida seda, mida kirjutatakse Animal Liberation Fronti (AFL, eesti keeles Loomade vabastusrinne) kohta, siis selgub, et liikumise kriitikud on nad tembeldanud terroristideks. Liikmete tegevus on sageli illegaalne - murtakse sisse asutustesse, kus loomi hoitakse, sageli hävitatakse hooned või sealne tehnika. Põhilised sihtmärgid on suurfarmid ja laborid. Inimeste elude ja tervise vastu siiski ei minda.

Eetika ja moraal on mitmetahulised teemad. Ühest küljest nõustub ilmselt enamik inimesi, et loomkatsed on julmad, samas on enamik meist elu jooksul kasutanud mõnda toodet või ravimit, mis on välja töötatud just loomade peal katseid tehes. Teema võib olla keeruline ja mõnede jaoks ebamogavgi, kuid diskussioon looduse päästmise ja inimtegevuse mõjude kohta on käimas.