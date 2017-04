Riigikogu majanduskomisjoni liikme Erki Savisaare sõnul näitavad äsja avaldatud Rail Balticu tasuvusuuringu tulemused selgelt, et antud projekt on eluvõimeline ning tuleb kokkuvõttes Eestile igati kasuks.

"Värskelt avaldatud tasuvusanalüüsi andmed on väga julgustavad. Me näeme, et uued näitajad kinnitavad varasemaid uuringuid ja on ajas isegi veidi paremaks muutunud. Iga euro, mille Eesti Rail Balticu trassi paneb, tuleb sotsiaalmajandusliku kasuna mitmekordselt tagasi. Projekti eeldatav Eesti osaluse suurus on 268 miljonit eurot, kuid sotsiaalmajanduslikku tulu prognoositakse kogu Rail Balticule enam kui 16 miljardi ulatuses," selgitas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Erki Savisaar.

Boonusena uued töökohad

Lisaks tuleb Savisaare sõnul arvestada projekti mõju Eesti majandusele ehituse ajal, mil luuakse täiendavalt tuhandeid töökohti. Tegemist on küll suure investeeringuga, kuid selle kasumlikkuses ja vajalikkuses ei ole uue uuringu valguses põhjust kahelda. Savisaar avaldas lootust, et valitsus liigub majandusminister Kadri Simsoni juhtimisel projektiga tempokalt edasi ning juba õige pea jõuab Rail Balticu leping riigikokku ratifitseerimisele.

"Keskerakonna programmis on Rail Balticu projekti toetamine sees juba aastast 2005. Meie hinnangul väärib Eesti kiiret ja mitmeid võimalusi pakkuvat raudteeühendust Euroopaga. Seni on Eestile Euroopa Liidu poolt kinnitatud, et antud projekt on ka nende jaoks prioriteetne ning projekt saab Liidu poolt suurel määral toetatud. Uuringud näitavad, et mida paremini on inimesed Rail Balticu projektist informeeritud, seda jõulisemalt projekti ka toetatakse. Loodan, et äsja avaldatud uuringutulemused aitasid elimineerida nii mõnegi inimese hirmu," lõpetas Erki Savisaar.