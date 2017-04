Ohtlik kurv!

Selle koha peal on ennegi kraavi sõidetud, kuna sealne kerge kurv tehti just selleks, et autod enne linna sisse sõitu kiiruse maha võtaks. Sündmuskohal oli tee valgustamata ja märg, suurimaks lubatud sõidukiiruseks 70 km/h.



"Üks poiss muudkui korrutas oma pehme keelega, et tema suitsupakk on auto all ja ei ta toob selle ära, sest väga tahaks suitsu teha," jutustab pealtnägija.