Homseks lubab Riigi Ilmateenistus meile vähese sajuga ilma ja sooja kuni 10 kraadi, sama tuleb reedelgi. Laupäeval aga pöörab jälle sajule ja tulla võib taas lörtsigi.

Homne öö on enamasti selge ja sajuta ning nõrgeneva läänekaare tuulega. Õhutemperatuur langeb sisemaal -1..-3°C-ni, meretuulega rannikul on kuni +3°C. Päev tuleb üksikute sajuhoogudega, suurem on saju võimalus Põhja-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 5..10°C.



Reedel tugevneb Põhja-Euroopa kohal külmas õhumassis tekkinud kõrgrõhkkond ja laieneb lõunaservaga üle Eesti. Öö on taas selgem, sajuta ja vaikne. Õhutemperatuur on -3..+2°C.

Päeva pöördub õhuvool lõunakaarde ning Karpaatide kohalt läheneva madalrõhkkonna äärmine pilveserv võib Eesti kohale laieneda, kuid tõenäoliselt suuremat sadu neist veel ei tule. Tuul pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb tasapisi. Õhutemperatuur tõuseb 10°C ümbrusse, jahedam on vaid meretuulega rannikul.

Nädalavahetus rannailmast kaugel



Kui mõnel aastal on saanud aprilli lõpus juba rannas peesitada, siis sel hooajal seda rõõmu loota pole. Laupäeval on õhuvool lõunakaarde avatud ja Valgevene kohale jõudnud madalrõhkkond liigub edasi põhja poole. On veel ebaselge, kas madalrõhkkonna trajektoor kulgeb üle Eesti, kaldub Läänemere poole või suundub Venemaa lääneserva.

Pärast keskööd lörtsi ja vihmana algav sadu laieneb hommikuks üle Eesti, seejuures tihedamat lörtsi saab Virumaa. Tugevneva kirdetuule puhangud ulatuvad 15, Hiiumaal ja põhjarannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 0..+5°C.



Päeval sajab aeg-ajalt vihma, Põhja-Eestis veel ka lörtsi. Rannikul puhub tugev kirdetuul, sisemaal pöördub itta ja kagusse ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on ennelõunal 2..7, pärastlõunal võib Ida-Eestis tõusta 10°C ümbrusse või kraad-kaks kõrgemalegi.



Pühapäeval lootus ilusamaks ilmaks kasvab, kuna madalrõhkkond eemaldub Soome ja tõusva õhurõhu foonil on sajuhooge harva. Öösel puhub veel tugev lõunakaare tuul, päeval pöördub kõikjal edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on päeval 5..9°C.