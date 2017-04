Tais filmis 21aastane Wuttisan Wongtalay Facebooki vahendusel oma väikese tütre mõrva. Hiljem võttis mees ka endalt elu.

Esmalt poos Womgtalay Phuketi hotellis üles oma tütre, seejärel iseenda, vahendab BBC kohutavat uudist. Väidetavalt oli fataalsetele sündmustele eelnenud mehe tüli oma naisega.

Lahkunute lähedastele on kaastunnet avaldanud ka Facebooki administratsioon, kinnitades, et julm video on eemaldatud. Video levis ka YouTube'i, kust see alles BBC sekkumisel eemaldati. You Tube'i sõnul kulus neil klipi eemaldamiseks 15 minutit.

Juhtunut nägid otse-eetris ka Wongtalay sugulased, kes võtsid ühendust politseiga, kuid paraku jõudsid korravalvurid sündmuspaigale liiga hilja.

Juba teine mõrv otse-eetris

Alles hiljuti kasutas oma kuritegude demonstreerimiseks Facebooki otse-eetri võimalust Clevelandis elav mõrtsukas, kes hiljem surnuna leiti.

Steve Stephens tappis hiljuti Facebooki otse-eetris juhuslikult valitud ohvri, kelleks osutus üks vanem meesterahvas (Reuters / Scanpix)

Tai võimud on teatanud, et nad ei saa esitada süüdistust Facebookile, kuna viimane on kõigest teenusepakkuja.