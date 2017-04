Anu sõnab, et kui inimesed on jäänud haigeks, nende tööpäev on läbi või on juhtunud midagi muud, siis vastutab peatoimetaja selle eest, et kõik tähtsad uudised saaksid kajastatud. "Sa ei saa pärast näidata näpuga, et oih, mul jäi töötaja haigeks. Sul on kogu aeg telefon sees, teine silm vaatab meile, sa ei maga-söö-joo. Oled kogu aeg rindejoonel, heas mõttes sõjas."

Anu sõnab, et kõige suurem eksiarvamus peatoimetaja töö kohta on see, et tegemist on väga glamuurse ametiga. "Arvatakse, et sa oled glamuuriürituste kuninganna. Oled küll alati igal pool, kuid see on väga osav silmamoondustrikk – sa käid ja näitad end üritustel korraks ära, aga siis oledki läinud."