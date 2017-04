Nõukogude autolegendi VAZ 2101 ehk kopeika välja valinud noored mehed mõisteti Harju maakohtus süüdi: üks läheb vangi, teisele määrati rahaline karistus.

Andro (26) ja 21aastane Rihard istusid eile pärastlõunal Harju maakohtu kolmanda korruse saalis üsna vagural ilmel. Nad on süü omaks võtnud ja sõlminud karistuse suhtes prokuratuuriga kokkuleppe – seoses mullu augustis Tallinna kesklinnas toime pandud kuritegudega. Andro lõi 21. augusti öösel Kaarli puiesteel parklas rusikaga näkku kannatanule, kes püüdis takistada tema autot Žiguli VAZ 2101 käivitada üritanud seltskonda. Rihard proovis oma vara kaitsnud meest puidust pesapallikurikaga lüüa, kuid tal ei õnnestunud talle pihta saada.

Prokuratuur on Rihardiga kokku leppinud rahalises karistuses, mis teeb kokku 70 päevamäära ehk 700 eurot. Samuti tuleb käpardist kurikamehel tasuda menetluskulud, mis küündivad koos kaitsjatasuga 825 euroni. Prokuröri sõnul on Rihardit varemgi varguste eest kriminaalkorras karistatud. Kuigi talle 2014. aastal määratud kaheaastane katseaeg kurikaga vehkimise ajal veel kehtis, ei mõjuta see eile kohtus kinnitatud karistust. Rihard kahetseb tehtut ja ütleb, et tal on loll komme kamba mõju alla sattuda. Andro peab liitkaristusena istuma vangis kaks aastat, viis kuud ja kaheksa päeva, sest tal on eelmise kuriteo eest ära kandmata üle kaheaastane vanglakaristus. Samuti tuleb varemgi korduvalt kohtu all olnud Androl maksta solidaarselt vähemalt kahe seltskonnakaaslasega Žiguli lõhkumisega tekitatud kahju 1000 eurot. Sama suure summa peab ta tasuma ka mulluse joobes juhtimise eest. Oma endiselt kallimalt pihta pandud sülearvuti eest tuleb Androl aga vastavalt kokkuleppele välja käia 500 eurot.

Ta tunneb huvi, kas ja kuidas oleks võimalik karistuse kandmist edasi lükata, et ta saaks tema vastu esitatud rahalisi nõudeid rahuldada. Kohus teatab vastuseks: sellist võimalust pole – julged teha, julge ka vastutada!