Armastus andis liikumisvõimetule Aulile julguse naasta Eestisse, kust ta noorena aeglase hääbumise eest põgenes.

"Ma ei uskunud, et tulen veel kunagi Eestisse tagasi," ütleb sügava puudega Aul, kes põeb raskekujulist lihasnõrkust. Iseseisvust hindav mees pages 20 aasta eest Ameerikasse, et mitte Eestis hooldekodusse sattuda. Armastuse nimel riskis ta nüüd kõigega, mis oli tema elus vähegi kindlaks pidepunktiks, ja tuli tagasi kodumaale. Teadmata, mis teda ees ootab.

On üks selle aasta jaanuarikuu hommikupoolik. Kell võib olla umbes üksteist, kui Tallinnas Tammsaare teel suures klaasmajas politsei teeninduspunkti ees peatub tume Volkswagen Touareg. Auto on sõitnud ühe hingetõmbega Saksamaalt Göttingenist Eestisse. Tagaistmed on välja võetud ja seal lamab liikumisvõimetu Aul (53). Tema otsmikul pärlendavad higipiisad ja ninasõõrmes on voolik, mis on ühendatud hingamist kergendava aparaadiga. Muidu ta seda iga päev ei vaja, aga 48 tundi kestnud autosõit on olnud äärmiselt kurnav.

"Ma pean vastu," vormib naeratav Aul vaevaliselt sõnu.