Pronksiöödeaegne kaitseminister Jaak Aaviksoo arvas pärast 26. aprilli tööpäeva, et politsei saab Tõnismäel hakkama.

""Aktuaalse kaamera" vaatasin ära ja mõtlesin, et kaitseministeerium ei peaks sekkuma," meenutab Aaviksoo.

Natuke pärast keskööd tuli aga kõne, mis viis Aaviksoo politseiameti peamajja. Olukord oli kontrolli alt väljumas. See oli kaitseministrile, kes tänavarahutusi vaid turistina Lääne-Euroopas näinud, üllatus. "Mõtlesin, et Eestis pole see võimalik."

Õhkkond nõupidamisel oli pingeline. Selge oli see, et kaitseväge rahutustesse ei kaasata. "Tegu oli ikka tänavarahutuste, mitte riigipöördega," selgitab Aaviksoo toonaseid otsuseid.

Pronksiöödel oli üks kaitseministri tähelepanuväärsemaid kohtumisi Narva politseinikega, kelle ustavus oli küsimärgi all. Lojaalsuse kinnitus saadi, kuid politseinikud palusid võimalust võtta vormilt ära nimesildid. "Inimesed tajusid, et on parem, kui nad on anonüümsed, eriti kui su nimi pole Kask või Tamm."