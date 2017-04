USA, Hiina ja Venemaa

USAle järgnesid mullu Hiina 215 miljardi ja Venemaa 69,2 miljardi dollariga. Seejuures kasvasid Hiinas sõjalised kulutused 5,4% ja Venemaal 5,9%.

Esiviisikusse mahuvad veel Saudi Araabia ja India vastavalt 63,7 ja 55,9 miljardi dollariga. Väärib tähelepanu, et Saudi Araabia kulud vähenesid koguni 30% ning Indial kasvasid 8,5%.

Lääne-Euroopa riikide kaitsekulutused kasvasid mullu võrreldes 2015. aastaga 2,6%. Suurim tõus – 11% – registreeriti Itaalias, kus need kerkisid 27,9 miljardi euroni.

NATO 27 liikmesriigist kulutasid 2016. aastal riigikaitsele vähemalt kaks protsenti SKTst vaid neli: USA, Eesti, Prantsusmaa ja Kreeka. Suurbritannias näiteks läks mullu sellele 48,3 miljardit dollarit ja ta on selle näitajaga maailmas pingereas seitsmendal kohal, kuid SKTst moodustab see vaid 1,9%.

Mõnevõrra üllatuslikult kasvatas mullu maailmas enim kaitsekulutusi Läti, tervelt 44%. Järgnesid Aafrika riik Botswana 40% ja Leedu 35%. "Balti riigid tunnetavad Venemaalt lähtuvat ohtu," ütles Sipri ekspert Siemon Wezeman.

Ta lausus, et Venemaa sõjalised kulutused moodustavad vaid 27% NATO Euroopa liikmesriikide omadest.

Protsentides on Läti ja Leedu kaitsekulutuste kasv muljetavaldav, kuid tegelikult on suhteliselt väiksed – Lätil 407 ja Leedul 636 miljonit dollarit. Võrdluseks: Eesti mullused kaitsekulutused olid Sipri andmetel 502 miljonit dollarit. Selle numbriga jääme üle kuue korra alla Soomele, kus 2016. aastal kulutati riigikaitsele 3,246 miljardit dollarit.

Mitmel NATO riigil tuleb kulutusi tõsta

SIPRI ennustab, et kaitsekulutused suurenevad tänavugi. Keerulises olukorras on Saksamaa, kellel moodustavad need vaid 1,2% SKTst. NATOs seatud ja USA nõutud ülesande täitmiseks tuleks Saksamaal tõsta kaitsekulutused mulluselt 41,1 miljardilt lausa 69 miljardile dollarile. Valitsus on lubanud neid suurendada, kuid leiab, et nõutav 2% on liiga palju, sest siis tõuseks Saksamaa absoluutarvudes USA, Hiina ja Venemaa järel neljandale kohale. Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel on öelnud, et kaitsekulutuste kiire suurendamine pole ainuke julgeolekumõõde. "Saksamaa annab teistest NATO riikidest märksa rohkem arenguabi ja kulutab kuni 40 miljardit aastas põgenike integreerimiseks," vahendab Bild Online Gabrieli sõnu.

Teistest NATO riikidest peavad kaitsekulutusi märgatavalt suurendama Belgia, Kanada, Taani, Holland ja Hispaania. Kanada näiteks 15lt 31 miljardile ja Hispaania 15lt 25 miljardile dollarile.