Kunagise Spice Girlsi lauljatari Melanie Browni ehk Mel B endine lapsehoidja väidab, et tal oli Meliga seitse aastat seksuaalsuhe. Lorraine Gilles kinnitab, et Mel võrgutas ta, kui ta oli alles teismeline.

Ajakirja People teatel on Lorraine Gilles kaevanud Melanie Browni kohtusse, süüdistades teda laimus. Endine Spice Girl, kel on kolme mehega kolm last, lahutab parajasti oma teist abielu ja väidab kohtupabereis, et tema mehel Stephen Belafontel oli Gillesiga seksuaalsuhe. Browni väitel maksis mees lapsehoidjale kolme aasta jooksul üle 300 000 dollari, mis polnud palk. 2014. aasta kevadel teatasid lapsehoidja ja Belafonte Brownile, et Lorraine ootab mehelt last. Brown väidab kohtupabereis, et Belafonte tegi talle ettepaneku: nende kooselu võiks jätkuda kolmekesi. Hiljem olevat Belafonte nõudnud, et lapsehoidja teeks aborti, ning maksnud selle eest seadusliku naise rahaga.

Gilles väidab värskes hagis, et Brown maalis temast pildi kui perelõhkujast, prostituudist ja väljapressijast. Lapsehoidja sõnul oli lugu aga hoopis teisiti. 2009. aastal, kui ta oli äsja Saksamaalt USAsse saabunud, võrgutas Brown naiivse ja uudishimuliku 18aastase vahetusõpilase alkoholi, kuulsuse ja juhuseksiga, vahendab People kohtuasja. Enda sõnul seksis ta koos Browni ja Belafontega juba paar päeva pärast nendega tutvumist.