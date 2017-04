Rahandusminister Sven Sester tegi täna majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku kutsuda Eesti Raudtee nõukogust tagasi Urmas Sõõrumaa.

Saadetud kirjas ütleb Sester, et tuginedes Nimetamiskomitee 13. aprillil tehtud ettepanekule, tuleks Sõõrumaa Eesti Raudtee nõukogust tagasi kutsuda. Uueks nõukogu liikmeks pakkus ta Raigo Uukkivi.

7. veebruaril tegi Urmas Sõõrumaa ise majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile avalduse paludes ennast nõukogust tagasi kutsuda. "Olen pikalt olnud AS Eesti Raudtee nõukogu liige ja andnud endast parima Eesti transiidisektori töös hoidmiseks. Kahjuks on vaatamata minu ponnistustele nii transiidimaht kui ka AS Eesti Raudtee finantsolukord jõudnud nukrasse seisu."

