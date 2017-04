Kümme aastat tagasi oli Tallinna kesklinn segi pekstud nii, nagu ta polnud Teise maailmasõja lõpust saadik. Kired pronkssõduri teisaldamise ümber väljusid lühikeseks ajaks kontrolli alt, tõenäoliselt oli selleks tehtud samasuguseid jõupingutusi nagu 1. detsembri mässugi käivitamiseks 1924. aastal. Kuid nii tollal kui ka kümme aastat tagasi sai selgeks, et laiemat kandepinda korratuste õhutamisel pole ning olukord rahunes.

Oleks monument ümber tõstetud või eemaldatud 90ndate algul koos teiste omasugustega, oleks hilisem pingete kruvimine tema ümber jäänud olemata või oleks leitud muu ajend tülinorimiseks. Kümme aastat tagasi käitus juhtivvõim korratuste puhkedes ainuvõimalikul resoluutsel viisil. Kindlasti võib nii mõnelgi olla valus meenutada, kuidas kord tänavatel taas maksma pandi, kuid muud varianti tollal polnud. Toimunu mõjus kainestavalt mõlemale poolele.

Poliitikaajamine tänaval koos põletamiste ja purustamistega pole siinses komberuumis loomulik asjade käik, isegi kui mujal võib see nii olla. Kohalikud venelased võivad pronksiöö tõttu olla küll solvunud, kuid tegelikult on nad siin elades tahes või tahtmata kohandunud rahulikuma ja võib vast öelda, et eestlasliku mentaliteediga.