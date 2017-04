„Ära kindlasti ole nagu mina, sest teist Saagimit ei ole ega tule. Jää enda liistude juurde ja tee seda tööd südamega 24/7!“ Just sellise soovituse annab uuele Elu24 peatoimetajale bravuuritar Anu Saagim, kelle asemele Jukkum astub.

Seda, mida Anu edasi hakkab tegema, ei tea me endiselt. „Te juba ju ennustasite, et Kertu tuleb Elu24 juhiks ja mina lähen TV3 avalike suhete juhiks. Kas te olete hiromandid?“ nurrub Saagim naerdes. „Seda näitab ainult aeg!“ ütleb Anu oma tuleviku kohta. „Elu24 muutub seltskond praegu täiega. Kindlasti paneb Kertu seal oma meeskonna kokku. Soovin talle kogu südamest edu.“

Mis oli Elu24 juhtimise juures juures kõige raskem? „Iga meelelahutusväljaande juures pead sa arvestama, et sa oled kogu aeg tööl – hommikul, õhtul, öösel, puhkusel ja reisil olles. Sa pead olema alati valmis, kui kärgatab pauk või tuleb pommuudis. Ei tule kõne allagi, et sa jätad selle kajastamata,“ teab ta. Anu sõnab, et kui inimesed on jäänud haigeks, nende tööpäev on läbi või on juhtunud midagi muud, siis on peatoimetaja vastutada see, et kõik tähtsad uudised oleksid kajastatud. „Sa ei saa pärast näidata näpuga, et oih, mul jäi töötaja haigeks. Sul on kogu aeg telefon sees, teine silm vaatab meuile, sa ei maga-söö-joo. Oled kogu aeg rindejoonel, heas mõttes sõjas.“

Anu sõnab, et kõige suurem eksiarvamus peatoimetaja töö kohta on see, et tegu on väga glamuurse ametiga. „Arvatakse, et sa oledki glamuuriürituste kuninganna. Sa küll oled alati igal pool, kuid tegu on väga osava silmamoondustrikiga – sa käid ja näitad end üritustel ära korraks, aga siis oledki läinud.“ Anu muigab, et ta vaatab praegu tagasi ja mõtleb isegi, kuidas ta suutis korraga igal pool olla. „Suudan ühe päeva jooksul olla Soomes, Eestis ja ka Peterburis. Kõik on võimalik. See on põnev töö.“