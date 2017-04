Kõik D-terminali viidud polnud kaugeltki ainult venelased, umbes neljandik kinnipeetutest olid eestlased. Osa inimesi sattus sinna juhuslikult, mõned olid joobnud, osa olid aga ka pisikurjategijad, kes kasutasid ebaselget olukorda ära. "Eks see tulenes sellest, et kästi linna mitte töllerdama tulla ja kui ikka töllerdasid ja vales kohas, siis toodi ka ära. Ja eks seal oli märatsemas ka üksjagu eestlasi. Massipsühoos," nendib ta.

Kes ei allunud korraldustele, provotseeris või sõimles, selle kallal kasutati ka veidi vägivalda. Oli ka agressiivne soomlane, kes hiljem üritas kohtus õigust saada. "See vanamees, kes kohtusse kaebas oli juua täis ja temaga oldi väga kannatlik. Lõpuks tehti väike kops metallnuiaga vastu pead ja oligi veri väljas," räägib teine vabatahtlik. Ta lisab ilustamata, et seltskonnas oli ka agressiivne tüüp, kes lõugas, et on Venemaa kodanik ja nõudis konsulit. Märatsejat tuli korravalvuritel jõuga rahustada.

Ja oli ka üks vanem sakslane ebaviisakas, kes bravuuritses pärast ajakirjanduses ja samuti üritas kedagi kohtusse anda. "Ta lõugas ja märatses ja sai viimaks, mida tahtis. See oli mingi venelaste mõjuagent. Keegi Saksamaa punane, kes oligi tulnud Eestisse, et paljastada seda, milline väike vastik natsiriik Eesti on." Mehel oli kaasas ka mingi noorem assistent.

Hea õppetund jõustruktuuridele

Üldiselt oli see operatsioon palju laiem, kui Tallinna kesklinn ja kogu segadus oli Eestile hea õppetund, arvavad neis sündmustes osalenud vabatahtlik. "Kui poleks hakkama saadud, eks siis oleks taolisi märatsemisi ka edaspidi üritatud."

Õhtulehe küsimusele, kas ta oleks nõus vajadusel taas oma kodu, lähedaste ja riigi kaitsele asuda, vastab ta kõhklemata: "Loomulikult läheks. Eks omad õppetunnid tegid jõustruktuurid ja see oli väga hea praktiline kogemus ja täna on ilmselt need stenaariumid päris hästi paigas. Meil oli see lihtsalt esimene suurem madin. Aga järgmine kord summutatakse see kõik kiirelt maha, olen selles kindel."

Tema arvates ei lähe rahvuste vahelise vaenu õhutamise teema enam venelastelegi korda. Inimesed saavad aru, et siin on nende kodu ja Putini juures on elu palju halvem. "Uus põlvkond vast saab aru ja neil pole see kontakt nõukogude ajaga enam nii suur. Eks enamus venelastestki tunnevad häbi selle pärast mis toimus. Varsti hakkame koos meie venelastega islamiga võitlema," muigab ta lõpetuseks.

Kõige õnnelikumad olid aga politseinikud – pärast öö jooksul kinni peetud rahurikkujate vabastamist jäi kinnipidamiskohta veel paarkümmend tegelast, kellelt öö jooksul võetud sõrmejäljed ja tunnistused aitasid lahendada nii mõnedki seni ummikusse jooksnud uurimisseisus olnud kuritööd – vargused, röövimised, autovargused, sissemurdmised.

Paljud lootsid kohtust õigust saada

Mitmed D-terminali laos kinnipeetud nõudsid kohtutest õigust, viidates enda ebaseaduslikule kinnipidamisele, rahvuslikule tagakiusamisele ja väärkohtlemisele. Politsei jõhkruse ja julmuse kohta esitati prokuratuurile ja õiguskantslerile 50 ning Inimõiguste teabekeskusele 60 kaebust.

Euroopasse lähetatud 60 avaldusest saadeti üheksa edasi Strasbourgi Euroopa inimõiguste kohtusse, millest seitse võeti menetlusse. Kaebajatel ei õnnestunud põhjendada oma väiteid diskrimineerimise kohta nende etnilise päritolu alusel ja puudusid tõendid mis tahes diskrimineerimisest seoses kaebajate väidetava väärkohtlemise ja kinnipidamisega. Kolm kaebajat jäid tühjade kätega, kolm said siiski 11 000 euro suuruse ja üks 14 000 euro suuruse kahjutasu.

Ametlike allikate kohaselt vahistati kokku üle 1160 inimese (kellest 500 olid Eesti kodanikud, umbes 100 Vene kodanikud ja rohkem kui 300 kodakondsuseta isikud). Üks inimene pussitati surnuks ja 156 said vigastada (kaasa arvatud kakskümmend üheksa politseinikku). Politsei registreeris 148 vandalismiakti.