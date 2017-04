Õhtuleht: Milline oli pronksiöö peamine õppetund, hinnates tänaselt positsioonilt?

Henn Põlluaas, riigikogu liige, EKRE: Pronksiööd näitasid meile seda, et Eesti riik ei tohi kunagi kaotada valvsust vaenuliku idanaabri ja siinse kergesti manipuleeritava viienda kolonni suhtes.

Me ei tohi mööda vaadata sellest, et Venemaa niinimetatud kaasmaalaste poliitika eesmärgiks on hoida Eesti venelasi Vene propaganda mõjusfääris ja veenda neid, et meie isesesvus on ajutine, kuniks tõelised peremehed naasevad.

Kuni Venemaa ei loobu impeeriumi taastamise ambitsioonist ja töötab aktiivselt vastu Eesti püüdlustele siinseid venelasi integreerida, nii kaua pole välistatud ka uued pronksiööd.

Kümme aastat pärast aprillimässu toimuvad vaenulikust ideoloogiast kantud üritused pronkssõduri juures endiselt ning tänavu 9. mail on oodata viienda kolonni rekordilist kohalolu. Eesti eriteenistustel tööst puudu ei tule.