"Mul on väga hea meel asuda juhtima Eesti parimaid meelelahutusportaale Limon ja Elu24," kinnitab Kertu Jukkum Elu24-le, et peagi asub just tema Anu Saagimi asemel portaali juhtima. Õhtuleht viskas juba möödunud nädalal õhku küsimuse, kas võib olla nii, et Kertu just sinna suundub. Kõigepealt ilmus uudis Kertu TV3-st lahkumise kohta, siis aga plahvatas pomm, et Anu Saagim jätab Postimehe. Anu Saagim ütles, et ta on juba mõnda aega Postimehes õnnetu. Kertu polnud seni aga oma lahkumise tagamaid avanud – Elu24 küsis oma artiklis, kas Kertu sai kanalist sule sappa, kuid tagatubades sahistati, et talle tehti kuskilt parem pakkumine. Õhtuleht uuris, kas Kertu läheb ise TV3 ridadest ära. „Jah, ma lahkun TV3-st omal soovil. Rohkem ma hetkel seda teemat kommenteerida ei saa,“ ütles ta.

Varem töötas Kertu Sky Plusi ridades, kus edastas raadioeetris reportaaže, samuti on ta saatejuhina olnud teleekraanil. Pisut vähem kui kaks aastat tagasi pakuti talle aga võimalust Annely Adermanni asemel astuda TV3 avalike suhete juhi ametisse. Toona rääkis Kertu Õhtulehele, et nägi selles ametis väljakutset ja otsustas selle vastu võtta. Siis töötas ta paralleelselt ka Power Hit Radios. „Kui siiamaani oli raadioeetris kindel ametlik aeg neljast seitsmeni, siis nüüd on päevad topelt – kui mitte rohkem – pikemad,“ rääkis ta.

Selle aasta algul muutis Power aga oma programmi ja Kertu pidi raadiotööga hüvasti jätma. „Äri on äri ja eks programmimuutusi tuleb raadioilmas ikka ette,“ kommenteeris kanalis üle kolme aasta töötanud Kertu Jukkum ajakirjale Kroonika erilise kahetsuseta. „See teekond on olnud privileeg ning on ühtlasi teinud minust väga õnneliku inimese. Vahel on programmimuutused aga vältimatud ja sellega seoses alates veebruarist minu häält Power Hit Radiost enam ei kuule.“