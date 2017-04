Riigiisakeste meelest on väga kiiduväärt, et politseinik võib mind autoga rammida, pannes mu elu ohtu, kui ma juhtumisi istun sellise mootorratturi selja taga, kes liikluseeskirja eirab.

Riigiemakeste meelest on igati okei, et mind kui üksikema tembeldab naisliiduproua avalikus ruumis automaatselt selleks, kes igal jõululaupäeval lastele uut isa tutvustab.

Ministriproua Iva – kes oli puu otsas, kui pauk käis ­– leiab, et kuigi mõnisada hädalist jäi kuudeks ilma näljakopikateta, siis on kõik ikkagi parimas korras, sest eelnõu on sisse antud.