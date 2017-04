Siis sai Urmas Reinsalu järel erakonna esimeheks Margus Tsahkna. Ka tänavu ütles Iva esialgu, et ta ei kandideeri. Kuid siis rääkisid erakonna naisliikmed ta ümber ning nüüd on Kaia Iva ametlik kandidaat Helir-Valdor Seederi kõrval.

IRLi uueks juhiks kandideeriv sotsiaalkaitseminister Kaia Iva on kaks korda erakonna juhiks kandideerimisest ära öelnud. Korra on ta selle eest president Kersti Kaljulaidi käest ka noomida saanud.

Seejuures on erakonna endine juht Reinsalu avaldanud avalikult toetust Seedrile. Mõnevõrra on see üllatav, sest erakonna esimehena oli just tema see, kes tugevalt toetas Kaia Ivat IRL fraktsiooni esimeheks saamisel.