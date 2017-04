Näitleja Tambet Tuisk on uue, kommunistliku Laose mängufilmi “Kallis õeke” meespeaosas. “Ma meelega läksin otsima midagi, millest ei tea midagi,” räägib Tuisk. “Kui kohale jõudsime, siis hakkas selguma igasugu asju. Näiteks, et vett ei olnud kogu aeg. Või et järgmine kord saab süüa alles üheksa tunni pärast,” muljetab Tuisk Laose kohta.

“Mind käivitas segu budismist ja kommunismist. Mitte et mulle kommunism meeldiks, aga need kaks asja kokku tekitasid seal mõnusa tunde. Kui peaks tekkima vajadus ära kaduda, siis Laos oleks see koht, kuhu minna. Läheksin sinna autopesulasse tööle,” fantaseerib Tambet Tuisk "Radaris".

Täna kell 20 Kanal 2-s eetris olevas saates räägib Tuisk veel Laose karmist tsensuurist, mis filmitegijaid reaalse vangistusega ähvardas ning toob välja põhiprobleemi, miks Eesti näitlejad välismaal tööle ei saa.