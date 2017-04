Kümme aastat tagasi süüdistati pronkssõdurit vanas asukohas kaitsnud Öist Vahtkonda rahutuste organiseerimises. Toonased aktivistid mõisteti kohtus õigeks, pronkssõdur on uues kohas juba harjumuspärane, kuid vahtkond pole kadunud. "Radar" uuris, mis rolli nad täna endal näevad.

"Tänavu juba neljas kord," ütleb Sergei Tšaulin, Öise Vahtkonna üks aktiviste. See tsitaat käib Kapo Aastaraamatu kohta. Tšaulin on neljandat aastat järjest seal kirjeldatud kui kremlimeelne aktivist. “Meil on nii, et kui aastaraamatusse sattusid, tähendab, et oled hea inimene. Kes kõik seal pole olnud? Kõik normaalse riigi pooldajad,“ räägib ta.

Kaitsepolitsei büroo juhi Andres Kahari sõnul on ühendus “Öine Vahtkond” ametlikus vormis tänaseks kadunud. „Inimesed ajavad Kremli asja edasi, aga juba muude projektidega,“ räägib ta.