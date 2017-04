Juba 20 aastat on möödunud päevast, mil jõudis kinoekraanidele menufilm "Titanic". Ajaloolistel sündmustel põhinev armastusfilm liigutas kogu maailma ning filmi kassatulu oli üle 2,18 miljardi dollari. Hiljuti selgus aga, et filmi esilinastust ähvardas ära jäämine, vahendab Marie Claire.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio (AP / Scanpix)

Titanicu Režissöör James Cameroni paljastas, et enne filmi valmimist ja esilinastust olid produtsendid selle linateose edusse usu kaotanud. "Nad käitusid nii, nagu neil oleks lõppfaasis vähk, olid hapude nägudega ega tahtnud minuga rääkida. Nad olid veendunud, et see film, mis neelas nii palju raha, on suuremat sorti läbikukkumine ja nad on oma rahast ilma. Nad lausa nõudsid filmi märgatavat lühendamist ja oluliste kaadrite väljajätmist.

Samal ajal tampis halastamatu meedia "Titanicut" mutta, arutledes suurtest kulutustest, mis ulatusid 200 miljoni dollarini ning võtetel toimunud õnnetustest, milles küll keegi viga ei saanud. Kirjutati palju kriitilisi arikleid ning ennustati selle filmi suursugust läbikukkumist, katastroofi.

Produtsendid ning Režissöör Cameron tundsid end säärase surve all Ameerika kõige suuremate idiootidena. Pingelises olukorras otsustas James Cameron otsustas pöörduda Paramount Picturesi juhi Sherry Lansingi poole, kutsudes mehe vaatama "Titanicu" lühendamata versiooni enne, kui ta seda produtsentide pärast lühendama hakkab.

Lansingile meeldis film aga väga ja ta andis lausa käsu, et see peab vaatajate ette jõudma just sellisel kujul. Režissöör kartis siiski esilinastust ning vastupidiselt tema kahtlustele, sai film kohe populaarseks.