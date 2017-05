Hispaaniat esindab tänavu 21aastane Manel Navarro, kes sai kuulsaks pärast seda, kui ta oli sotsiaalmeediasse üles laadinud oma akustilisi lauluvideoid. Manel ütleb, et tema võistluslugu "Do It for Your Lover" on uus, värske ja hoopis teist stiili laul kui Hispaania senised võistluslood. Maneli muusika on saanud inspiratsiooni Ed Sheerani ja Bob Dylani loomingust. Hiispaania on üks suurest viisikust, kes pääseb otse Eurovisioni finaali, mis toimub homme.

Õhtuleht saatis ühesugused küsimused kõigile osalejatele, et teada saada, millised on nende eesmärgid Eurovisionil, mida arvavad nad Ukraina otsusest Venemaa lauljat mitte riiki lasta ja loomulikult küsis ka arvamust Eesti esituse kohta.

Ma tahan lõbutseda, kohata uusi inimesi ja seda võimalust nautida. Mul pole kunagi olnud võimalust laulda oma lugu nii suure publiku ees. Ma usun, et see on iga laulja eesmärk – jõuda oma muusikaga võimalikult paljude inimesteni.

Kas oled jõudnud ka teisi osalejaid kuulata? Millised laulud tooksid välja? Kes võiksid sel aastal eesotsas olla?

Ma ei suuda valida. Ma armastan Rootsi lugu. Mulle väga meeldivad Suurbritannia, Iirimaa ja Bulgaaria – lahedad kutid ägedate lauludega. Iisrael on ka hea.. ma ei suuda üht valida. Sel aastal on nii palju andekaid lauljaid, nagu loomulikult ka Koit ja Laura!

Alati on vaieldud selle üle, mis keeles Eurovisionil laulma peaks. Mis sina arvad – kas igaüks peaks laulma oma emakeeles, ainult inglise keeles või saaksid ise valida, nagu praegu?

Ma arvan, et muusikal ei ole keelt. Kuni laul publikuga ühendub, võid sa laulda inglise, hispaania, prantsuse keeles… see ei loe. Minu laul on hispaaniakeelne, kuid refrään on inglise keeles. Ma ei usu, et see kuidagi lõplikku paremusjärjestust mõjutaks. Eelmise aasta võitja laulis terve laulu ukraina keeles! Kõige olulisem on emotsioon, mille sa laulu sisse paned.

Kas oled kuulnud Eesti esitajate Laura ja Koidu lugu? Mida sellest arvad? Mitmendat kohta meie loole ennustad?

Ma arvan, et see on väga hea laul, millel on head võimalused. Samas on see võistlus täis üllatusi, seega ma ei hakkaks ennustama. Elame-näeme, kuid ma soovin neile parimat. Nad on suurepärased.

Mida sul oleks öelda Eesti vaatajatele-kuulajatele? Mida peaksime sinu esituse juures eriti tähele panema?

Ma tahan, et absoluutselt iga vaataja tunneks igas minu noodis rõõmu, soojust ja armastust. "Do It for Your Lover" on universaalse armastuse hümn. Lõdvestu, unusta oma probleemid ja naudi elu.

Kuidas suhtud sellesse, et Ukraina rakendas Venemaa lauljale Julia Samoilovale riiki sisenemise keelu ning Venemaa ei osale ega kanna tänavust võistlust üle?

See on täiesti poliitiline teema ja muusikaga on sel väga vähe pistmist. Mina olen siin oma muusikaarmastuse pärast. See on ainus, mis mind huvitab ja ainus, mis peaks sellisel võistlusel ka lugema.