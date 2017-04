Pealtnägija kirjeldab, kuidas filminäitleja Tom Hardy tuiskas läbi Londoni tänavate, aedade ja ehitusplatsi, et mopeedi varastanud pätt kinni püüda. Politsei annab toimunust pisut sündmustevaesema pildi.

39-aastane Tom Hardy on armastatud näitleja filmidest "Mad Max: Raevu tee", "Legend" ja "Pimeduse rüütli taastulek". The Independent kirjutab, et ühe pealtnägija sõnul läks mees püha viha täis, kui eelnevalt varastatud mopeediga sõitnud mehed punase tule alt läbi sõitsid ja sõiduautole otsa sõitsid. Mehed põgenesid ja näitleja tormas neile kannule. Pärast lühikest, kuid takistusterohket tagaajamist sai Hardy ühe kahtlusaluse kätte, tegi kindlaks, et mees pole relvastatud ning jäi siis politseid ootama. Nagu ehtne filmikangelane, olevat ta pätti politseile üle andes öelnud: "Säh, sain selle s***pea kätte!"

Scotland Yardi esindajad on oma kirjelduses The Telegraphile tunduvalt kuivemad. Nende sõnul ei toimunud mingit tagaajamist, politseinikud nabisid kaks varganägu kinni samas õnnetuskohas, kus mopeediga autole otsa kihutati. Mopeed oli tõepoolest varastatud, see fakt on ainus, mis kahes loos kattub. Mõlemad kahtlusalused said vigastusi, mis oleks sündmuskohalt põgenemise neile üsna keeruliseks teinud. Mehed viidi politsei sõnul lausa haiglasse. Tom Hardyt polevat sündmuskohal nähagi olnud.

Näitleja ise pole sündmuse kohta ühtegi kommentaari andnud. See, kui suure kangelasega on tegu, jääb andunud fännide hinnata.