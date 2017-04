Tänase saate külaliseks on tantsukooli asutaja Joel Juht, kes läbis hiljuti ühe maailma kõige raskema maratoni, Maroko kõrbes toimuva ultramaratoni Marathon Des Sablesi.

Marathon des Sables pole tavaline jooks, muu hulgas tuleb läbida vahemaid liiva sees ning ronida mööda kaljuseinu.

Joel nendib, et tegemist pole kindlasti mitte tervisespordiga, sest nii mõnedki temaga samal maratonil osalenud inimesed on nüüdseks operatsioonile sattunud. Inimesed teavad, et nii võib juhtuda ning ometi panevad end proovile - et tõestada, et suudavad ja on elus. Kuigi taolise füüsilise aktiivsuse peale mõeldes võib kulmu kergitada ja arutleda, kes üldse lähevad sinna osalema, siis tegelikult on nõudlus päris suur: näiteks järgmise aasta maratoniks enam kohti ei leidu. Sealjuures registreerimistasu on üle 3000 euro.

Joel teab rääkida, et ta on kolmas eestlane, kes on selle maratoni läbinud.

Saadet juhib Liina Metsküla.

