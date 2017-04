Veebis ringleb video, kus USA naine parandab autol oleva mõlgi ära dildoga. Kummaline ja hämmastav korraga...

Raske on leida autoremontijat, kes soovitaks sõidukile läheneda seksleluga, kuid see konkreetne video tõestab, et mõnikord võib pirakast lelust olla abi ka magamistoast väljas, vahendab The Sun.

Kuidas see täpselt juhtus? Vaata veidrust SIIT!