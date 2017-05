25aastane Saksamaa esindaja Isabella "Levina" Lueen võitis üheksa-aastaselt lauluvõistluse "Jugend musiziert". See on noortele ja lastele mõeldud lauluvõistlus, mis on toimunud aastast 1964. 12aastaselt kirjutas juba ise lugusid, ta õppis laulmist ja kompositsiooni Londonis. Levina jagab oma elu Berliini ja Londoni vahel. Levina võistleb suures finaalis, juba homme.

Õhtuleht saatis ühesugused küsimused kõigile osalejatele, et teada saada, millised on nende eesmärgid Eurovisionil, mida arvavad nad Ukraina otsusest Venemaa lauljat mitte riiki lasta ja loomulikult küsis ka arvamust Eesti esituse kohta.

Peamiselt tahan ma saada lahedat kogemust ja oma esitusega rahule jääda. Ma oleksin väga õnnelik muidugi, kui jõuaksin esikümnesse ja loodan, et puudutan oma häälega inimesi. Mulle tundub, et Euroopa inimesed reageerivad hästi, kuid lõpuks ei saa selles kunagi kindel olla ning sa ei saa seda kuidagi mõjutada.

Kas oled jõudnud ka teisi osalejaid kuulata? Millised laulud tooksid välja? Kes võiksid sel aastal eesotsas olla?

Mulle meeldivad väga paljud lood. Belgia on üks mu lemmikuid, Portugali laul on aga väga liigutav.

Alati on vaieldud selle üle, mis keeles Eurovisionil laulma peaks. Mis sina arvad – kas igaüks peaks laulma oma emakeeles, ainult inglise keeles või saaksid ise valida, nagu praegu?

Ma usun, et iga laulja peaks laulma selles keeles, milles ta tunneb end kõige mugavamalt ja milles nad end hästi väljendada suudavad. Mina isiklikult armastan inglise keeles laulmist, sest olen kaua Suurbritannias elanud, seega on see keel minu jaoks loomulik. Samas meeldib mulle vahel ka saksa keeles laulda.

Kas oled kuulnud Eesti esitajate Laura ja Koidu lugu? Mida sellest arvad? Mitmendat kohta meie loole ennustad?

Ma arvan, et see lugu on väga kaasahaarav ning Koit ja Laura laulavad koos väga hästi. Väga raske on ennustada, mitmendale kohale mõni laul jääb, tuleb rahva otsus ära oodata.

Mida sul oleks öelda Eesti vaatajatele-kuulajatele? Mida peaksime sinu esituse juures eriti tähele panema?

Tere kõigile inimestele Eestis! Aitäh, et te toetate Eurovisioni lauluvõistlust. Ilma fännideta poleks see kindlasti sama. Ma tahan teha etteaste, mille üle ma olen uhke ja mida ma vaataksin armastusega ka pärast lauluvõistlust. Meie lavaesitus saab olema lihtne, kuid samal ajal lahe ja enneolematu. Peate natuke ootama ja näete juba ise.

Kuidas suhtud sellesse, et Ukraina rakendas Venemaa lauljale Julia Samoilovale riiki sisenemise keelu ning Venemaa ei osale ega kanna tänavust võistlust üle?

On kurb, et poliitika mõjutab Eurovisioni lauluvõistlust. Me tuleme kõik kokku, et pühitseda muusikat, kultuuride ja riikide erinevusi ning minu meelest on oluline seda meeles pidada.