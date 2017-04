Kohtinguportaalist kellegi leidmine pole sugugi lihtne ülesanne kuna enamasti otsustavad inimesed ära kõigest mõne sekundiga, kas sa neile meeldid või mitte. Selleks, et tähelepanu saada, soovitavad teadlased ühte lihtsat asja.

Kohtinguportaalides on kõige tähtsam hea esmamulje jätmine. See, mida sa kirjutad oma ankeeti, pole tegelikult sugugi nii oluline. Seejuures on teadlased teinud väga huvitava avastuse, mismoodi on võimalik tõsta oma šansse tõesti mõnest taolisest portaalist endale kallim leida.

Nimelt kirjutab veebiportaal My Domaine, et teadlaste sõnul tuleks lasta oma profiilipilt valida välja kellelgi teisel ja kindlasti vältida ise selle välja valimist. Teadlased on teinud kindlaks, et inimene ise ei saa tegelikult sugugi aru, kas ta ikka näeb sellel pildil atraktiivne välja või mitte ning enamasti valitakse pilt, mis teiste silmis pole sugugi kaunis. Seevastu tuttava või sõbra poolt valitud pilt on suurema tõenäosusega selline, mis köidab inimeste tähelepanu ja suurendab sinu võimalusi endale keegi leida.