Esimeses poolfinaalis võistlev Islandi esindaja Svala on laulja-laulukirjutaja ning oma kodumaal suur staar. Ta alustas laulmist seitsmeaastaselt. Aastal 1999 allkirjastas Svala ühe suurima plaadilepingu Islandi muusikute ajaloos. Laulja on lisaks ka tuntud moeikoon ning aastal 2007 disainis ta H&M-ile lausa oma kollektsiooni .

Õhtuleht saatis ühesugused küsimused kõigile osalejatele, et teada saada, millised on nende eesmärgid Eurovisionil, mida arvavad nad Ukraina otsusest Venemaa lauljat mitte riiki lasta ja loomulikult küsis ka arvamust Eesti esituse kohta.

Tutvustada oma häält ja muusikat suuremale ja laiemale publikule üle maailma, õppida tundma palju uusi inimesi, tekitada palju lahedaid mälestusi ja teha oma riik enda üle uhkeks.

Kas oled jõudnud ka teisi osalejaid kuulata? Millised laulud tooksid välja? Kes võiksid sel aastal eesotsas olla?

Ma usun, et mu etteaste on väga tugev. Samas meeldivad mulle ka Läti, Soome, Rootsi, Norra, Armeenia, Poola ja Iisraeli laulud.

Alati on vaieldud selle üle, mis keeles Eurovisionil laulma peaks. Mis sina arvad – kas igaüks peaks laulma oma emakeeles, ainult inglise keeles või saaksid ise valida, nagu praegu?

Ma arvan, et iga laulukirjutaja ja laulja peaksid seda ise otsustama, sest see peaks olema artistile kõige naturaalsem ja mugavam esinemine. Mina kirjutan muusikat ainult inglise keeles, seega ongi minu jaoks inglise keeles laulmine kõige loomulikum. Olen 8 aastat elanud Los Angeleses ning aastast 1999 Ameerika vahet edasi-tagasi käinud. Ma usun, et igaühel peaks olema võimalus ise otsustada ja nad ei peaks sundima end tegema midagi, mis ei tundu orgaaniline.

Kas oled kuulnud Eesti esitajate Laura ja Koidu lugu? Mida sellest arvad? Mitmendat kohta meie loole ennustad?

Minu arust on see lahe laul, nad on väga andekad. Loodan, et neil läheb võistlusel hästi.

Mida sul oleks öelda Eesti vaatajatele-kuulajatele? Mida peaksime sinu esituse juures eriti tähele panema?

Kirjutasin oma laulu suurte raskustega toime tulemisest ja neist üle saamisest. Oma emotsioonide osas tuleb olla aus ja avatud ning neid ei tohi häbeneda. Ma olen Islandi ajakirjanikega olnud väga avatud ja rääkinud, et maadlesin teismeeas ja varastes kahekümnendates ärevushäiretega. Muusika on alati olnud minu pääsetee, minu turvaline koht. Tahtsingi kirjutada sellest, mida ma läbi elasin. Sõna „paber“ minu laulus on metafoor emotsioonidele. Sõnu kirjutades tahtsin võimalikult hästi kirjeldada suhet iseendaga, kui ärevusega kimpus olin – see tegi mind hapraks ja purunevaks, nagu paber. Mul on siiani halbu päevi, kuid õnneks on nüüd mul parem olla ja ärevushäired ei kontrolli enam mu elu. Minu jaoks on sellest rääkimine väga oluline, et võiksin teisi aidata ja neile inspiratsiooniks olla. Loodetavasti on mu laulust abi inimestele, kel on elus raskused. Muusika peaks olema vahend paranemiseks.

Aitäh, armsad Eesti inimesed, et minu intervjuud lugesite! Saadan teile armastust ja valgust. Ma ei suuda ära oodata oma esinemist esimeses poolfinaalis.

Kuidas suhtud sellesse, et Ukraina rakendas Venemaa lauljale Julia Samoilovale riiki sisenemise keelu ning Venemaa ei osale ega kanna tänavust võistlust üle?

Ma arvan, et Eurovision ei tohiks kokku puutuda poliitikaga. On häbiväärne, et Julia ei osale. Ma arvan, et ta on väga andekas ja tal on ilus laul.