Harjumaal Laitses on ettevõtlik kinnisvaramaakler kruvinud reklaamsildi otse elava puu külge. Kohaliku elaniku sõnul on see lisaks eetikanormidele vastuolus ka liiklusseadusega. "Kuidas jagada oma kuulutust maainimestele? Otsi suvaline ilus ja terve puu, sest ega sa ju rähn ole, et kuivanud puud pead toksima. Seejärel haara kaasa paar naela või kruvid ja naeluta oma suur ja punane plakat kenasti puu külge. Lihtne!" kurdab Kernu valla elanik suhtlusvõrgustikus. Õnnetu sildi võib leida Laitse aiandusühistute vahelisel teel, vahetult peale Munalaskme–Laitse maanteelt maha keeramist suunaga Tipi suvilarajooni poole. Murelik elanik saatis info ka vallale. "Abivallavanem lubas eile, et edastab info keskkonnaspetsialistile. Täna saatsin neile pildi ka," jutustab ta Õhtulehele.

Tema sõnul peaks paigaldamiseks luba olema ja päris sel moel ikka maantee äärde kuulutust panna ei saa. "Samas - ma leian, et kui vald sellega tegeleb, siis on okei. Üleüldiselt ei ole puude külge naelutamine normaalne," ütleb ta ja lisab, et see on ka liiklusseadusega vastuolus. "Tegu on liiklusvälise teabevahendiga, mis asub teekaitsevööndis. Liiklusseaduse § 5.3 näeb ette, et liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa tee kaitsevööndisse, välja arvatud hoonetele, annab tee omanik. Loa saamiseks tuleb taotlejal esitada teabevahendi joonis ja paigutuse skeem."

Õhtuleht vestles ka reklaamsildi paigaldanud kinnisvaramaakleriga, kes viitas sellele, et paljud majaomanikud ja talunikud paigaldavad oma talude nimesilte ning postkaste puude külge. "Sellist teabevahendit ei saa lihtsalt naelutada tee äärse puu külge. Väide, et majaomanikud teevad ka, on ausalt öeldes lapsik," pareerib murelik kodanik ja soovitab enne suhelda tee omanikuga. "Lisaks, ei ole puude külge kinnitamine naelte ja kruvidega ka keskkonnaõiguse põhimõtetega kooskõlas. Kinnitusmeetodeid on ka teisi. Maakler peaks end veidi rohkem suutma nõuetega kurssi viia." End samuti kohaliku elanikuna Õhtulehele tutvustanud maakler räägib, et on juba saanud kõne Kernu vallavalitsusest ja lubas nädala jooksul probleemi lahendada. "Rääkisin ka metsaspetsialistidega, kes ütlesid küll, et ega kolm kruvi puule liiga tee. Puu tegelikult tahab metalli ja see ei tee mitte midagi. Kui see aga inimestele nii vastukarva on, siis mul ei jää muud üle."