Õhtuleht saatis ühesugused küsimused kõigile osalejatele, et teada saada, millised on nende eesmärgid Eurovisionil, mida arvavad nad Ukraina otsusest Venemaa lauljat mitte riiki lasta ja loomulikult küsis ka arvamust Eesti esituse kohta.

Samuel sündis Saksamaal , kuid on pea kogu elu elanud Šveitsis. Emanuel on pärit Rumeeniast ning läks Šveitsi õppima. Tänaseks on ta peaaegu 11 aastat Bernis elanud. Miruna sündis ja kasvas Rumeenias . Loo "Apollo" produtsendid on aga pooleldi rootslased ning pooleldi šveitslased. "Meie bänd ise tähistab juba mitmekesisust," ütlevad nad. "Tähistades mitmekesisust" on tänavuse Eurovisioni hüüdlause.

Mida ootate Eurovisionilt ja mis on teie isiklik eesmärk?

Oleks imeline jõuda finaali. Veel parem oleks saada väga hea koht ja ideaalne oleks muidugi see imeline lauluvõistlus ära võita. Lõppude lõpuks on meie arvates kõige olulisem aga see, et saaksime pärast esinemist vaadata peeglisse ja öelda: „Hei, sa tegid suurepärast tööd. Ole uhke.“

Kas olete jõudnud ka teisi osalejaid kuulata? Millised laulud tooksite välja? Kes võiksid sel aastal eesotsas olla?

Sel aastal on võistlus väga kõrgel tasemel. Kõigil osalejatel on väga head laulud ja meile tõesti meeldivad absoluutselt kõik. Loomulikult on meil ka omad isiklikud lemmikud, näiteks Salvador Sobral Portugalist. Ta on meid oma tundlikkuse ja maagiaga, mis ta enda ümber loonud on, väga puudutanud.

Alati on vaieldud selle üle, mis keeles Eurovisionil laulma peaks. Mis teie arvate – kas igaüks peaks laulma oma emakeeles, ainult inglise keeles või saaksid ise valida, nagu praegu?

Me arvame, et kui asi puudutab kunsti, peaks meil olema võimalus teha ükskõik mida. Seega – kui helilooja näeb ja kuuleb lugu hiina keeles, siis peakski ta selle hiina keeles kirjutama. Laulu keel ei ole meie jaoks väga oluline aspekt. Kui oled artistina võimeline panna publiku oma valu, rõõmu või kurbust tundma panna, ei olegi keel enam oluline. Muusika on juba omaette keel.

Kas olete kuulnud Eesti esitajate Laura ja Koidu lugu? Mida sellest arvate? Mitmendat kohta meie loole ennustate?

Meie arvates on Eestil tänavu väga hea laul. Meile meeldib laulu kõla, mis on mõnus kombinatsioon vana- ja uuekooli muusikast. Palju edu ja loodetavasti kohtume finaalis!

Mida teil oleks öelda Eesti vaatajatele-kuulajatele? Mida peaksime teie esituse juures eriti tähele panema?

Täname teid toetuse eest ja loodame, et te järgite elus oma Apollot, oma unistusi ja südant. Peame teid kahjuks pettuma panema, sest nagu te juba ilmselt teate, ei tohi me oma lavaesituse kohta veel midagi paljastada ja hoiame selle saladuses. Üks on kindel – laval oleme meie, mitte keegi teine.

Kuidas suhtute sellesse, et Ukraina rakendas Venemaa lauljale Julia Samoilovale riiki sisenemise keelu ning Venemaa ei osale ega kanna tänavust võistlust üle?

Eurovision on lauluvõistlus ja oleks väga hea, kui see nii ka jääks. Me ei tahaks väga sellest probleemist rääkida, sest poliitilised aspektid võtavad tavaliselt artistidelt ära inspiratsiooni ning me ei soovi, et see meid mõjutaks.