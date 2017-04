Suvi on tulemas ja see tähendab, et kõik tahavad rannas uhkeldada võimalikult kuuma bikiinikehaga. Kas tasuks lisaks trenni tegemisele võtta ka mingeid preparaate? HC GYM annab nõu, mida eelistada.

HC PROFESSIONAL ACETYL L-CARNITINE 120 CPS

- Transpordib rasvhappeid ja võimendab rakuenergiat

- Tõhusam kui tavaline karnitiin

- Vähendab kolesteroolitaset

- Tugev rasvapõletaja

- Mõjub positiivselt lihaskasvule

- Taimne

HC PROFESSIONAL 100% L-CARNITINE 120KPS

Karnitiini on vaja rakkudes rasva oksüdeerimiseks (põletamiseks). Karnitiini defitsiit nõrgendab organismi võimet kasutada rasvu energiana, mil näiteks kaalukaotus on keeruline.

HCP THERMO FAT BURNER 90 KPS

Kasutades HCP THERMO FAT BURNER rasvapõletajat 30 minutit enne söömist aktiveeritakse organismis nii metaboolsed protsessid kui suurendatakse märkimisväärselt energia ja rasvade põletamist, mis omakorda muudab kaalulangetamise oluliselt kergemaks. Tänu kofeiini, rohelise tee ja cayenne´i sisaldusele on HCP THERMO FAT BURNER rasvapõletajat kasutades tagatud piisav energiatase kogu päevaks (vastupidiselt tavapärasele dieediga kaasnevale energiapuudusele). HCP THERMO FAT BURNER rasvapõletajaga on söögiisu kontrolli all ja väheneb isu rämpstoidu järele.

HC PROFESSIONAL FAT BURNER 120KPS

L-karnitiin on mõeldud aktiivsetele inimestele, kes soovivad vähendada keha rasvavarusid ja hoida oma ainevahetust aktiivsena. L-karnitiinil on positiivne mõju rasvapõletusele ja kaalu alandamisele. L-karnitiin tõstab ka treeningu efektiivsust ja on ergutava toimega. L-karnitiin soodustab närvisüsteemi (eriti aju) ja immuunsüsteemi tegevust. Lisaks aitab stressiga võidelda ning vähendab ületreeningu riski.



- Aitab organismil põletada rasva ja toota kehale energiat.

- Suureneb energia kättesaadavus organismi rasvavarudest.

- Vastupidavuse suurenemine tänu paremale hapniku kättesaadavusele.

- Väheneb rakkude kahjustamine füüsilise koormuse ajal tänu antioksüdatiivsetele omadustele.

WHEY FAT BURN 1000G

-Toode sisaldab rasvapõletust soodustavaid aineid nagu Atsetüül - L karnitiin ja rohelise tee ekstrakt.

-See toode sisaldab kvaliteetset proteiini, mis imendub väga kiirelt, lihtsalt ning hoiab täiskõhutunnet.

-Toodet võib lisada hommikupudrusse või juua veega, kui ei ole hommikuti aega teisiti.

-Toodet võib kasutada õhtuti toidukorra asendajana.

-Suhkru asemel on magustatud stevia.

SELF XTREME ZERO FAT 50 KPS

Xtreme Zero Fat vähendab söögiisu ja suurendab kalorite põletamist. See rasvapõletaja annab rohkem energiat ja keskendumisvõimet nii treeningus kui igapäevaelus.

SELF FIT´N´FAST 120KPS

Toode suurendab kehasoojust isegi puhkeolekus ehk siis toode aitab energiat ära kasutada nii-öeda kiiremal käigul.

Kui kehatemperatuur tõuseb ühe kraadi võrra, siis tähendab see 15% tõhusamat kalorite põletamist, mis on võrreldav jalutamisega või lihtsalt toas istumisega.

LABRADA NUTRITION JE ANTI-BLOAT WOMEN 90KPS

- Toetab kaalulangetamist

- Viib kehast välja üleliigse vee

- Annab energiat

- Naturaalne toksiliste ainete väljutaja

- Ei kurna organismi

- Pole lisatud sünteetilisi lisaaineid

PURITAN'S PRIDE ACETYL L-CARNITINE 60KPS

L-karnitiin mängib rolli metabolismis, kus toit muudetakse energiaks.

Uuringud näitavad, et kombinatsioon alfalipohape (ALA) ja L-karnitiin aitab võidelda vabade radikaalidega ja oksüdatiivse stressiga.

MANNINEN THERMOCUT 90KPS

ThermoCut on täiesti uut tüüpi rasvapõletaja, mis on kombineeritud põletamaks keharasva, suurendada metabolismi ning energiataset, parandada erksust ja suurendada kontsentratsiooni.