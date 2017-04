Mesilas parasiteeriva liblika röövikud suudavad hävitada plasti, vahendas Guardian ajakirjas Current Biology ilmunud uurimust.

Vahaleedik (Galleria mellonella) on pisike liblikas, kes teeb mesinikele palju meelehärmi. Tiivuline muneb mesitarudesse ja tema vastsed hävitavad kärgesid. Tüütu kahjur suudab seedida vaha, mis paljude teiste liikide jaoks on võimatu. Nüüd avastasid bioloogid, et vahamaiaste liblikalapsukeste seedeelundkond saab jagu ka kilekottidest.

Vahaleediku röövikud (César Hernández/CSIC / SWNS.com)

Esmalt pani seda tähele Hispaania embrüoloog Federica Bertocchini, kes tegeleb vabal ajal hobimesindusega. Naine korjas oma tarudest vahaleediku röövikuid ning pani need kilekotti. Mesilas tööd lõpetades avastas ta, et vastsed on kilekoti auklikuks närinud.