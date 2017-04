Miley Cyruse noorema õe välimus on viimase paari nädalaga nii radikaalselt muutunud, et fännid ei tunne teda äragi.

17aastane Noah Cyrus, kes teeb vanema õe eeskujul samuti muusikukarjääri, astus esmakordselt üles Coachella festivalil.

Ajakirja In Touch teravsilmad täheldavad, et piiga muutunud välimus võib olla ilukirurgide teene. “Näo kuju on täiesti muutunud. Võimalik, et põskedesse, huultesse ja lõuga on süstitud täiteainet,” arutles ajakirja intervjueeritud ilukirurg.