Emor viis Eesti elanike seas läbi uuringu, kus uuriti Eesti elanike alkoholi tarbimisharjumusi ja selgitati välja muutused alkoholi ostmises.

"Välismaalt soetatud alkohoolsete jookide osakaal kogu ostetud alkoholist on võrreldes 2016. aastaga veelgi kasvanud. Alkoholiostud välismaalt moodustavad 14% ning Lätist 10% kõikidest alkoholiostudest. Veel eelmise aasta augustis oli Läti osakaal 6%," sõnas Emori uuringuekspert Aivar Voog.

"Alkoholi ostavad Lätist eelkõige Lõuna-Eesti ja Tartu piirkonna elanikud – Lätist ostetud alkoholi osakaal on Lõuna-Eestis tõusnud 18%-lt 33%-le. Lätist alkoholi ostmine on omane eelkõige keskealistele meestele, kellel on ka keskmisest kõrgem sissetulek," rääkis Aivar Voog.