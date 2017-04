Käivad jutud, et “Gladiaatori” täht Russell Crowe on südame kaotanud Krokodillikütt Steve Irwini lesele.

2006. aastal astelrai rünnaku tagajärjel hukkunud teletähe ja looduskaitsja Irwini lesk Terri on Austraalia ajakirja New Idea andmeil nii armunud, et võib tema rantšosse sisse kolida.

53aastane filmikuulsus laskvat oma hiiglaslikus elamises remonti teha, et südamedaamil seal võimalikult õdus oleks. “Russell on Territ tükk aega tundnud ja teeb talle mõeldes Nana Gleni rantšos iluravi,” kinnitab ajakirja allikas.

Kuigi Russelli rantšo on Terri kodust viietunnise sõidutee kaugusel, ei panevat looduskaitsjast naine seda pahaks. “Ta on harjunud pikkade sõitudega, sest enamik tema loodustegevusi on väga kaugetes kohtades”. Terri tütar Bindi on juba oma elu peal, poeg Robert on 13aastane.

Insaiderid usuvad, et paar teeb oma armusuhte avalikuks maikuus Los Angeleses Steve Irwini mälestuseks korraldataval galaõhtusöögil.