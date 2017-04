Etendus "Varekai" jätkab Vana- Kreeka legendi Icarosest, kes langeb haavatuna tundmatusse ja saladuslikku metsa. Et sealt välja pääseda, ellu jääda, end uuesti leida ja mitte murduda, peab ta saama endale taas tiivad . Rännakutel saadavad Icarost vulkaanil, „kus iganes“, asuva saladusliku metsa elanikud. Aegade piiril, maailmas kus on võimalik kõik ja enamgi, kõlab innustav hümn elu ümbermõtestamisele ja uuesti omandatud imele, mis peitub maailmakõiksuses ja meie hinges.

„Varekai“ rahvusvaheline trupp koosneb 13 riigist pärit 50 tsirkuseartistist ja muusikust. Nende hulgas on kuus lauljat ja instrumentalisti. Lisaks on trupis veel üle 50 inimese – treenerid, füsioterapeudid, kostümeerijad, lavamänedžerid, tehnikaspetsialistid ja administratiivpersonal.

Cirque du Soleil sai alguse aastal 1984 ning koosnes 20 tänavakunstnikust. Tänaseks on tegu ühe maailma suurima firmaga meelelahutustööstuses. Seal töötab ligi 4000 inimest maailma 50 riigist, nende hulgas on 1300 artisti. Firma peakorter asub Kanada linnas Montrealis ja on ühtaegu nii täisväärtuslik innovatsioonilabor kui ka treeningbaas. See võimaldab režissööridel, akrobaatidel, lavastajatel, muusikutel, stsenograafidel ja kostümeerijatel viia ellu praktiliselt mis tahes ideid.