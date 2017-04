Nimelt soovitavad eksperdid hea une nimel süüa õhtul enne magama minemist teatud kindlaid asju, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Kui tahad, et jääksid õhtul voodisse minnes kohe magama ning magaksid segamatult terve öö, siis tasub üle vaadata oma õhtune toidulaud.

1. Hapukad kirsid ja vaarikad. Uuringud näitavad, et inimesed, et joovad kirsimahla magavad öösel 25 minutit kauem kui need, kes seda ei tee. Vaarikad muudavad inimese aga unisemaks.