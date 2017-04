Pane kirja 3 põhjust, miks sa tahad, et ta sind kosiks. Kui leiad end mõtlemast, et kas abieluettepanek näitab, et ta armastab sind tõsiselt... Või muretsed, et kui ta ettepanekut ei tee, siis jätab ta su üldse maha... Sellisel juhul sa ei olegi valmis abielluma. Kui suhe on tugev, siis tead, et ta on sulle ja suhtele pühendunud - selle tunnistamiseks ei ole vaja abielu.

2. Oota seni, kuni jaksad

Eriti oluline on see siis, kui oled alles 20ndates. Võibolla tahab su mees oodata, et leida parim töö ja kõrgem palk, et siis korralik ettepanek teha. Või säästab ta raha sõrmuse jaoks. Mida kauem ootad, seda tugevam ja kindlam on su suhe.

3. Kui sa tahad lapsi, aga muretsed viljatuse pärast - räägi sellest mehega!

Kui laste saamine on sulle suhtest olulisem, siis räägi sellest mehele. Aga ole ettevaatlik, et sa ei tekitaks temas tunnet, et tegu on ultimaatumiga.

4. Räägi professionaalidega

Kui mure suhte ja abielu pärast ei lase sul magada ja teeb su ärevaks - oleks aeg otsida abi spetsialistilt.

5. Ei kannata oodata? Tee ise mehele ettepanek!