H&M toob mai keskpaigal müüki erikollektsiooni, mis valmis koostöös popartist Zara Larssoniga. Koos loodi jõulise graafikaga tänavastiilist innustatud elementidega kapselkollektsioon, mis on inspireeritud Rootsi plaatinaplaadi staatusega popsensatsiooni stiilist.



Zara on tuntud oma mänguliste ja inspireerivate lugude poolest ‒ kapselkollektsioon ,,Zara Larsson >< H&M" kannab endas seda sama kartmatut ja naiselikku sõnumit ning peegeldab samas ka lauljanna isiklikku stiili. Värvipaletis domineerivad roosad toonid, mida täiustavad hõbe ja must. Erkroosa graafika ja feministlike sõnumitega lohvakad dressipluuse ja T-särkkleite tasakaalustavad lihtsad topid ja püksid. Peamisteks materjalideks on veluur, puuvill, teksa- ja võrkkangas.



“Olen väga põnevil, et saan lõpuks jagada H&Miga koos loodud kollektsiooni. Nendega rõivaste disainimine ja minu isiksust peegeldava kampaania välja töötamine on olnud hästi lõbus kogemus. Ma ei jõua ära oodata, et tüdrukud üle maailma mu kollektsiooni kannavad ja sellele oma isiklikud nüansid lisavad," tõdeb Zara Larsson.



Rõivaid, jalanõusid ja ka aksessuaare sisaldav kollektsioon jõuab valitud kauplustesse (Eestis Postimaja kauplusesse) ning e-poodi müügile 18. mail.